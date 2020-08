Robin Shroot blir lånt ut til Brattvåg

Sport

Som mange nok la merke til i lagoversikta før Hødd - Brattvåg - var ikkje Robin Shroot å finne i troppen til heimelaget. Grunnen til det var enkelt og greitt at angriparen no blir lånt ut til nettopp Brattvåg.

I ei pressemelding frå Hødd laurdag kveld skriv klubben at Hødd Fotball og Brattvåg Fotball har blitt einige om ein utlånsavtale for Robin Shroot.

Shroot har kontrakt med Hødd ut november 2020, og utlånsavtalen er gjeldande ut denne perioden.

Brattvåg tok kontakt

Brattvåg Fotball tok kontakt med Hødd Fotball med førespurnad om ein utlånsavtale, skriv Hødd vidare.

"For Hødd Fotball har det vore viktig å gå i dialog med Robin for å få til ei best mogleg løysing for alle partar. Hødd Fotball har arbeidd for å få til ei løysing der Robin framleis kunne halde fram som dametrenar i Hødd. Dette har vi dessverre ikkje lukkast med fordi Brattvåg av sportsleg grunnar vil at Robin skal bu i Brattvåg. Vi er difor i full gang med å legge ny kabal for trenarar til damelaget vårt. Vi meiner at utlånsavtalen med Brattvåg Fotball er ei god løysing både for Robin sjølv og Hødd Fotball", skriv Hødd i pressemeldinga.

- Ein intern prosess

Kari Mette Sundgot, styreleiar i Hødd Fotball, vil ikkje seie noko ytterlegare om kvifor Shroot no blir lånt ut. Som Vikebladet Vestposten har skrive før - skal det ha oppstått ueinigheiter mellom Shroot og Hødd-trenar Kevin Knappen - og det skal vere difor spelaren no har vore ute av planane til trenaren den siste tida.

- Dette har vore ein intern prosess, og eg har difor ikkje anna å kommentere enn det som står i pressemeldinga, seier Sundgot til Vikebladet Vestposten.