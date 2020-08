Måtte flytte Lerøyleikane frå Måndalen

Sport

Komande helg skulle Lerøyleikane arrangerast i Måndalen i Rauma. Dette er eit stemne der utøvarar i alderen 13 og 14 år konkurrerer mot jamaldringar frå andre friidrettskretsar. Ei rekkje utøvarar frå Hareid IL og Dimna IL var tatt ut i troppen til Møre og Romsdal.

Berre ei veke før dei mange utøvarane skulle strøyme til Måndalen er det klart at stemnet ikkje blir arrangert der. På Lerøyleikane sine Facebook-sider skriv ein at Måndalen Idrettslag og Norges friidrettsforbund har kome fram til at ein ikkje er komfortable med bu- og etetilhøva for utøvarar og leiarar etter ei risikovurdering med tanke på smittevern.

«Måndalen er et lite lokalsamfunn som vi må sørge for å ta vare på, og mange av de frivillige har jobbar de skal tilbake til som er uforenelig med ein slik risiko», skriv arrangørane på Lerøyleikane sine sider.

Det er difor bestemt av stemnet i Måndalen må avlysast og at ein i staden vil gjennomføre Lerøyleikane i Trondheim.

Desse lokale utøvarane er tatt ut til å representere Møre og Romsdal: Anna Maria Kostaris, Ane Rise Brandal, Oline Krokeide, Borghild Holstad, Peter Pilskog Bitocchi og Eskil Bjørlykke Naustenget frå Hareid, samt Hedda Sandvik Kjelland, Hedda Øvrebø, Emma Hageselle, Birte Skeide Sætre og Jakob Ringstad Aasmo frå Dimna IL.