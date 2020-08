Melshorn Opp 13. september

Sport

13. september blir ei ny utgåve av Melshorn Opp arrangert. Starten går frå Ulset klokka 12:00 og påmeldinga til løpet går gjennom friidrettsforbundet sine sider for mosjonsarrangement.

Løpet går på ei løype som er 3,4 kilometer lang.

Startpunktet på Ulset ligg på om lag 100 meter over havet og dermed skal ein opp rett over 550 meter før ein når toppen på det 668 meter høge fjellet.

Arrangørane skriv om Melshorn Opp at dette er fjelløpet som passar for alle i familien, for mosjonistar og for konkurranseløparar.

Fristen for å melde seg på er 11. september.