Jobbar for at Karsten skal kunne kombinere NM og Roma

Sport

18. til 20. september er det klart for NM i friidrett på Fana stadion i Bergen. Internasjonalt har 2020-sesongen blitt temmeleg amputert, med færre konkurransar i Diamond League, avlyst EM og utsett OL. Karsten Warholm har likevel levert to verdsklasseløp på 400 meter hekk og var berre ni hundredelar frå å ta verdsrekorden under eit Diamond League-stemne i Stockholm.

Difor har det vore knytt spenning til om han ville gjere eit nytt forsøk på å ta verdsrekorden under det komande Diamond League-stemnet i Roma. Dette går samstundes berre dagen før NM tek til og det har difor vore eit spørsmål om det vil la seg gjere å kombinere både Diamond League og NM-deltaking i Bergen.

No jobbar friidrettsforbundet med å finne ei løysing slik at Warholm og fleire av dei andre norske friidrettsstjernene skal kunne gjere begge deler.

– Mest sannsynleg stiller Karsten i Roma, men ingenting er avklart endå. Når det gjeld dei andre, er heller ingenting endeleg avgjort. Ingen flybillettar er bestilt, seier toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til NTB.

No jobbar ein med å legge om NM-programmet slik at utøvarar som deltek i Roma ikkje må konkurrere på fredagen under NM. Ifølgje NTB må utøvarane som deltek i Italia avlegge ein negativ covid-19-test etter stemnet i Roma for å få delta under NM.