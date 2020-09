Warholm på startlista i Ostrava

Sport

Onsdag stadfestar arrangøren av Ostrava Golden Spike i tsjekkiske Ostrava at Karsten Warholm stiller til start på 400 meter hekk komande tysdag.

Til arrangøren sine nettsider seier Warholm at han og apparatet hans tek koronaviruset på største alvor og at det difor har tatt noko tid å få stadfesta deltakinga hans. Warholm rosar også arrangørane for tolmodet.

Norges Friidrettsforbund har den siste tida jobba for at mellom anna Warholm skal ha moglegheita til å delta under Diamond League-stemnet i Roma 17. september, i tillegg til deltaking under NM i Bergen helga etterpå.

Onsdag vart det også klart at 400 meter hekk, med både forsøk og finale, vil gå laurdagen under NM. Det skal dermed vere mogleg for Warholm å delta der sjølv med løp i Roma torsdagen før.

No ser det også ut til at vi kan få endå eit forsøk på verdsrekorden frå Warholm, som i Stockholm berre var fattige ni hundredelar bak Kevin Young sin rekord.