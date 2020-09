Sport

Hødd gjorde akkurat det dei skulle heime mot Brattvåg sist helg. 2–0 sigeren i lokaloppgjeret var det Hødd trengde for å ikkje bli kopla frå i jakta på ein tabellposisjon godt opp på øvre halvdel. Etter å ha tapt for Brattvåg i oppkøyringa, i tillegg til å ha gått på nederlag i begge seriekampane mot gultrøyene i fjor, var det ikkje vanskeleg å motivere seg for sist helgs lokaloppgjer.