Vart månadens utøvar etter tidenes nest-beste løp

Sport

Karsten Warholm sprang inn til fantastiske 46,87 på 400 meter hekk under Diamond League-stemnet i Stockholm 23. august. Same dagen vann han også 400 meter flatt på same stad, men det var hekkeprestasjonen som verkeleg imponerte. Der var Warholm berre ni hundredelar bak verdsrekorden!

Med slike prestasjonar var det inga overrasking av Warholm var ein av dei fire nominerte til månadens mannlege friidrettsutøvar i Europa. Der konkurrerte han mot Jakob Ingebrigtsen, i tillegg til dei to svenskane Armand Duplantis og Daniel Ståhl.

Dei siste dagane har friidrettspublikum hatt høve til å stemme på sin favoritt og fredag kunngjorde det europeiske friidrettsforbundet at Warholm gjekk til topps i kåringa.

Allereie tysdag kan Warholm legge inn ein søknad om nominasjon også til kåringa for september. Då skal han springe 400 meter hekk i Ostrava og kanskje vil han igjen sette press på Kevin Young sin verdsrekord.