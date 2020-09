Henta Karsten til Tsjekkia med privatfly - trur det kan ligge til rette for ny verdsrekord

Sport

Arrangøren av tradisjonsrike «Golden Spike»-stemnet i den tsjekkiske byen Ostrava tysdag kveld henta Karsten Warholm og trenaren Leif Olav Alnes med eit privat jetfly. Det skriv VG (ekstern lenkje) måndag ettermiddag.

Jann Post, friidrettsekspert i NRK, meiner mykje no ligg til rette for at den 24 år gamle Dimna IL-utøvaren kan klare å slå Kevin Young sin 28 år gamle verdsrekord - på 46,78 sekund, skriv avisa.

– Det er mogleg på den bana i morgon kveld. Det er sett verdsrekordar der tidlegare. Usain Bolt har vore der. Bana er rask nok og stemnet er på høgde med dei beste i Europa. Dei ytre forholda vil vere betre enn dei var i Stockholm, seier Post til VG.

46,87 sekund blei tida til Karsten Warholm då han sprang inn til ein komfortabel siger på Stockholm Stadion 23. august i år - så han nærmar seg verdsrekorden.