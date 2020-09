Ser fram til oppgjeret mot Eidsvold TF førstkomande søndag:

– Vinnarkulturen vi har skapt no blir viktig å ta vare på

Under Kevin Knappen har Hødd knappast sleppt inn mål i årets seriespel. – Vi jobbar for kvarandre, noko ein ser resultatet av defensivt, og no også offensivt, seier forsvarssjef Jens Berland Husebø og målvakt Ole Monrad Alme.