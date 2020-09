Sport

Oddsa for at Karsten Warholm skal setje ny rekord i 400 meter hekk i Berlin komande søndag ligg no på 2,15 hos tippeselskapet Betsson. Oddsen på at han ikkje greier det er 1,62. Det tyder at oddssetjarane meiner det er knapt 62 prosent sjanse for at verdsrekorden til Kevin Young vert ståande, opplyser tippeselskapet i ei pressemelding.