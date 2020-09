Karsten med ny knalltid i Roma

Sport

Torsdag kveld sprang Karsten Warholm 400 meter hekk under Diamond League i Roma. 24-åringen hadde frå tidlegare prestert dei fire beste løpa i verda denne sesongen og det var stor spenning knytt til kva den doble verdsmeisteren kunne få til i den italienske hovudstaden.

Dei andre konkurrentane hadde ikkje tider som skulle tilseie at dei ville kunne utfordre nordmannen, som i hovudsak hadde ei best mogleg tid og sjølvsagt ein ny Diamond League-siger å jakte på.

"Kom an! Watch this!" sa ein tydeleg tend Warholm til seg sjølv og til TV-kameraet like før start og oppskriftsmessig la han ut i eit forrykande tempo.

Warholm såg ut til å treffe godt med flyten dei første 200 metrane og kom også bra over den åttande hekken. Warholm distanserte konkurrentane som vanleg, såg ut til å ha bra med krut i beina også på oppløpet og kom i mål på krutsterke 47,07. Det er hundredelen betre enn i Berlin og Warholm sitt tredje beste løp nokosinne! Eit nytt strålande løp av 24-åringen.

I fire av fem løp denne sesongen har Warholm tider på 47,10 eller betre. Han har no fantastiske seks av dei 13 beste tidene i verda!

– Eg har fått mange stemnerekordar denne sesongen, som er veldig kjekt. Eg har også ei veldig flott rekkje med gode tider og det må eg vere veldig godt fornøgd med, seier Warholm etter løpet. Han meiner dei har klart å få mykje positivt utav sesongen, sjølv om den vart veldig spesiell som følgje av koronapandemien.