Endeleg scoring for Frithzell - Melkersen med to nye mål

Sport

Etter fire mål på sine sju første kampar har det blitt 13 på dei fire siste. Søndag kveld fekk også Melvin Frithzell sitt første Hødd-mål då han sette inn 2–0 over Vålerenga 2 på Høddvoll. Det gjorde godt for angriparen, men han fokuserer ikkje for mykje på eigne scoringar.