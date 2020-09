Sprang inn på 48,23 i einsam majestet

Sport

Med fire løp på to veker i kroppen, sprang Karsten Warholm likevel i mål i einsam majestet under 400 meter hekk under friidretts-NM i Bergen søndag ettermiddag. Andremann, Andreas Joseph Dixon, kom inn på 53,61.

Karsten Warholm gav etter løpet uttrykk for at han var nøgd med tida. Til samanlikning kan det nemnast at tida som gav han gullmedalje i 400 meter hekk i under OL i London i 2017 var 48,35

- Målet var å kome under 48,5. Med 12 grader, litt bergensvær og det fjerde løpet på to veker, må eg seie meg veldig fornøgd, sa han til NRK sin reporter umiddelbart etter løpet.

Så seint som torsdag denne veka slo han til med eit nytt fantastisk løp då han sprang inn til 47,07 på Olympiastadion i Roma. Det var fjerde gong denne sesongen han har prestert 47,10 eller betre, ein sesong der han i praksis berre har hatt seg sjølv å konkurrere mot.