Sport

Hødd-trenar Kevin Knappen kunne søndag gle seg over lagets fjerde siger på rad. Denne kvelden vart det solide 4–0 over Vålerenga 2, men trenaren var ikkje fornøgd med alt etter sigeren over rekruttane frå hovudstaden. At Hødd har fått dreisen på scoringane er det likevel liten tvil om.