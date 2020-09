YSSS-symjar imponerte i Ålesund

Sport

Laurdag og søndag deltok symjaren frå Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb under konkurransen i Ålesund og den unge YSSS-symjaren imponerte.

Laurdag blei det andreplass på 100 meter fri i 2005-klassa, der Ulstein sumde inn til 1.08,00. Ho vann også 50 meter butterfly med tida 33,46.

Søndag blei det ein ny andreplass for Eva Ulstein, på 50 meter rygg, der ho sumde inn til 36,37. På 100 meter butterfly gjekk ho igjen til topps og kom i mål på 1.17,59.

På YSSS sine Facebooksider summerer hovudtrenar Cian Lillebø Walsh helga og skriv at Ulstein hadde ei fin persforbetring på 50 meter rygg, men at det var 100 meter butterfly som verkeleg imponerte. Her forbetra symjaren sin personlege rekord med over sju sekund og det var beste tid uansett aldersgruppe under stemnet.

Til Vikebladet Vestposten seier Walsh at dette var ein veldig bra prestasjon for ein utøvar frå ein så liten klubb som YSSS. Han viser også til at Ulstein først starta med konkurransesymjing etter at Ulstein Arena opna, noko som viser at ho har tatt store steg i løpet av kort tid.

Eva Ulstein var einaste deltakaren frå YSSS, men det deltok også symjarar frå Volda symjeklubb, som trenar saman med YSSS i Ulstein Arena.