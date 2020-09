Sport

Det har gått betre og betre for Hødd dei siste vekene. Etter å ha slite med å score mål tidleg i sesongen, trillar no ballen i nettet oftare og oftare. Med fire sigrar på rad har også dei blåkvite bite seg fast i toppen av avdelinga. Laurdag ventar botnlaget Fløya på bortebane. Det er ein kamp der Hødd er store favorittar, men Eirik Franke Saunes slår fast at ein ikkje kjem til å ta lett på oppgåva, sjølv om Fløya berre har eitt poeng denne sesongen.