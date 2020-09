Sport

Hødd har spelt fire kampar på rad utan å gje frå seg poeng. Det har ført Hødd opp på ein fjerdeplass i avdelinga og sørga for at laget skal spele i pulja med dei andre topplaga når avdelinga blir delt seinare i haust. Hødd er nemleg seks poeng framom Vålerenga 2 på åttandeplass før dei to siste oppgjera, og sjølv om VIF2 kan ta seks poeng, så har Hødd 26 mål betre målforskjell.