Opnar for deler av breiddeidretten

Sport

Under regjeringa si pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag kom kultur og likestillingsminister Abid Raja med nyheita om at ein vil opne opp for deler av breiddeidretten. Det skjer frå 12. oktober.

Framleis er det langt frå alle som driv breiddeidrett som får starte opp. Det er berre dei delane av idretten som Norges Idrettsforbund og særforbunda har prioritert i første fase som får starte og regjeringa vil vurdere opning for ein fase to fram mot november.

Frå 12. oktober blir det også opna for utviding av talet på personar som kan delta på arrangement utandørs. Det kan dermed gå mot at til dømes idrettsarrangement kan ha opp mot 600 tilskodarar, i staden for 200 som talet er i dag.

I fotballen blir det opna for gatelag og tilrettelagt fotball frå 12. oktober. I tillegg kan laga i 2.-divisjon kvinner og nedover starte med kontakttrening. Det kan også 3.-divisjon for menn, men ikkje 4.-divisjon og nedover. Totalt er det om lag 9000 spelarar som får starte med kontakttrening, men framleis er det over 42.000 spelarar i breiddefotballen som må vente. Også futsal må vente på klarsignal for oppstart av kontakttreningar.

Det blir også opna opp for meir aktivitet i handballen, der alle utøvarar i 2.-divisjon for kvinner og menn, i tillegg til at 20-åringar som spelar i klassen 17–20 får starte opp. 3.-divisjon er i fase 2 og 4.-divisjon i fase 3. Hødd og Hareid sine seniorlag må dermed framleis vente.

Handballforbundet har også lagt opp til dette og tidlegare gått ut med at tidlegaste moglege oppstart for 3.-divisjon vil vere 13. november.

Sjå oversikt over kva delar av idretten som er prioritert i dei ulike fasane på idrettsforbundet sine nettsider