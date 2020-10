Sport

Jens Husebø har hatt ein svært god sesong i midtforsvaret til Hødd. Han spelte 11 kampar i strekk, men etter ein smell under 4–0 sigeren over Vålerenga 2 har ikkje stopparen vore å sjå i kamptroppen. Husebø har dermed gått glipp av dei fire siste Hødd-kampane, men no håpar stopparen å kunne bidra for laget igjen.