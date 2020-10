Hødd leia ved to høve - men tapte for TUIL til slutt

Sport

Med forsvarssjef Jens Husebø tilbake på bana etter skadeopphaldet – var det eit revansjesugent Hødd-lag som reiste til TUIL Arena – både for å gjere opp for tapet mot Skeid sist, men også for tapet mot nettopp Tromsdalen tidlegare i år. Men - det ville seg ikkje denne gongen heller.