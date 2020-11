Lokaloppgjer mot Brattvåg laurdag - må ha tre poeng

Sport

Med tapet mot Tromsdalen borte sist (3-2), blei luka opp til Skeid på den kvalifiseringsgivande andreplassen utvida til fem poeng. Hødd har før kampen mot Brattvåg 29 poeng – Skeid har 34, og dei blåkvite må difor vinne i alle fall to av sine tre siste sluttspelkampar – medan Skeid helst bør tape alle sine siste tre. Den teoretiske moglegheita for at så skjer er der, men det er ikkje spesielt sannsynleg.