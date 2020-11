Er Harald årets eldsjel?

Sport

Harald Møller er ein av dei tre nominerte i kåringa av Sunnmøres eldsjel 2020. Det er AaFK, Sunnmøre Fotballkrets, Coop og Sparebanken Møre som deler ut prisen.

67-åringen som representerer Hareid IL konkurrerer med Runar Vik frå Vanylven FK og Ronny Utgård frå Hundeivik IL om den gjeve utmerkinga.

Seniorgruppa i Hareid IL bidreg stort med dugnadsarbeid for idrettslaget: – Vi meiner sjølve at vi gjer ein «nauta» god jobb Hareid IL si seniorgruppe gjer uvurderleg dugnadsarbeid for idrettslaget, og har denne veka lagt nytt golv på klubbhuset.

I juryen sin omtale av Harald Møller skriv dei: "Få innflyttere har satt dypere spor etter seg på Hareid enn ørstingen Harald Møller. Først var det ute på fotballbana da han var ei viktig brikke på Hareid sitt fremgangsrike «gullalderlag» utover på 80-tallet. Senere ble det som trener, både for yngre og eldre, før det endte på styrerommet og dugnadsarbeid. Han var blant annet trener det eneste året Hareid endte høyere enn storebror Hødd sitt A-lag. Hele tiden har bygging og vedlikehold stått i sentrum, enten det er bygging og vedlikehold av lag eller fotballanlegg. Selv ikke en alvorlig kreftsykdom stoppet hans engasjement. Hans foreløpig siste store bidrag er byggingen av Hadarhallen, som ble åpnet tidligere i høst, med sjuerbane for fotball og to løpebaner for friidrett."