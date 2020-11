Brå sesongslutt for Hødd

Sport

Fotballsesongen er i innspurten og for Hødd sin del stod det att to kampar, borte mot Alta og heime mot Kvik Halden. Men med ein oppsving i koronasmitte over store delar av landet, og med eit stort utbrot i Alta dei siste dagane var Hødd-trenar Kevin Knappen onsdag usikker på om det kom til å bli noko av bortekampen laurdag.

Då spelte Hødd internkamp på trening, med tre omgangar mellom dei eldste og dei yngste spelarane. Den vann det meir erfarne laget 3–0.

For Hødd sin del har ikkje dei to siste seriekampane anna å bety enn poeng og plassering, då Skeid allereie har sikra seg andreplassen som gir opprykkskvalifisering. Dermed ville det heller ikkje gjere så mykje om Hødd kunne spare dei pengane det ville koste å reise heilt til Alta.

Torsdag kom også stadfestinga på at Hødd sine to siste sluttspelkampar blir avlyst og at laget er ferdigspelte for sesongen.

– Smittevernet er det viktigaste. Vi støttar oss til at dei som tek avgjerda gjer det rette, fortel Hødd-trenar Kevin Knappen før avlysingane var eit faktum.

På spørsmål om dei helst ønskte at kampen mot Alta vart spelt, eller om det var betre at den blei avlyst, seier Knappen at Hødd gjerne hadde spelt kamp, men han peika også på at reint økonomisk kan det vere ein fordel at ein slepp den lange reisa og to overnattingar i nordlysbyen.

– Vi har forholdt oss til at vi skal fullføre ein serie, men dersom det kan gå på kostnad av liv, helse og smittevern så følgjer vi sjølvsagt dei retningslinjene vi får, fortel Knappen.

Samstundes var det også grunnar til at Knappen kunne tenke seg å få gjennomført dei to siste serierundane. For sjølv om Hødd ikkje lenger kunne kjempe om eit opprykk, så har laget spelarar som kunne få bruke kampane til å kjempe om ny kontrakt. Difor trur også Knappen at det hadde vore få problem med å motivere seg til dei siste kampane.

Trenaren legg til at ein ønskte å gje spelarar som ikkje har fått vist seg veldig mykje fram denne sesongen ein sjanse til å gjere nettopp det, og vise kvifor dei bør vere aktuelle for Hødd også i 2021.

Eitt anna poeng er at Hødd no avsluttar sesongen med eitt poeng på dei tre siste kampane og utan sjansen til å pynte på inntrykket av sesongavslutninga.

Med eit tidleg punktum for sesongen kan ein byrje å tenkje litt meir på det som skal skje i 2021. Hødd held fram i 2.-divisjon, men kven som skal spele for laget er usikkert på noverande tidspunkt. Av dagens tropp er det berre to spelarar som har kontraktar som varer lenger enn 2020.

– Vi vil no gå gjennom alle i stallen i løpet av 14 dagar. Nokre har vi allereie hatt ein prat med. Det er ikkje ei enkel greie å skulle sette saman ein stall, og vi har jo dei midlane vi har. Det er enkelt om ein berre kan kaste pengar på bordet, men eg trur vi skal kome i mål med dei vi ønskjer å ha med vidare. Og om nokon skulle finne ut at dei vil velje noko anna, velje å gå opp eit nivå eller vil vidare, så må det også vere "fair", seier Hødd-trenaren.

Han trur ein vil vite ein god del meir om to veker, men han tvilar på at alle brikkene er på plass i løpet av så kort tid.

– Vanlegvis ville vi jo gjerne hatt inn nokre prøvespelarar mot slutten av ein sesong, men slik situasjonen er no så trur ikkje eg det er lurt å sende hit spelarar frå andre stadar i landet. Dermed må vi nok også vere litt tolmodige med tanke på å sy saman ein tropp, seier Knappen.