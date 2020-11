Held fram i førstedivisjon

Sport

Dimna IL held plassane sine i førstedivisjon i Lagserien i friidrett. På Norges Friidrettsforbund sine nettsider skriv ein at det ei stund var usikkert om det var mogleg å gjennomføre Lagserien i 2020, men at ein etter kvart fekk arrangert ein del stemne og fekk sjå at norsk friidrett viste styrke i ein krevjande sesong.