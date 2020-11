Sport

Nyheita om at årets utgåve av den tradisjonsrike Grendacupen i Hareidhallen, den 27. i rekkja, blir avlyst, kom tidlegare i november - men det ser ikkje ut til å bli heilt stille på idrettsanlegget i romjula, for idrettslaget skal arrangere ei fotballturnering inne i Hadarhallen for dei som går siste året på barneskulen opp til dei som fyller 20 år i år.