Lite stemne med store resultat

Laurdag starta innandørssesongen i friidrett lokalt med Sparebanken Møre-leikane i Ulsteinhallen. Arrangørklubben Dimna IL måtte denne gongen dele stemnet i to, eitt for utøvarar frå 11–13 år og eitt for dei som er 14 år og eldre. Dette fordi ein berre kan vere 50 deltakarar til stades i hallen på same tid.