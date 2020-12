Slik fungerer finalespela  

Sport

Dataspela det skal konkurrerast i er i utgangspunktet enkle å forstå. Spelmekanikken i FIFA og Rocket League lånar spelereglar frå allereie etablerte sportsgreiner – primært fotball. Det gjer at finalen i Tussaligaen er ein ypparleg introduksjon til e-sport-verda for nye, uerfarne sjåarar. Når det er sagt, begge spela skjuler mekanismar som er svært avanserte å meistre, og på proffnivå er marginane små mellom spelarane. Lat oss skrape litt i overflata til dei to spela, slik at vi kan bli betre e-sport-sjåarar.