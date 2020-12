Sport

Laurdag ettermiddag var det duka for sluttspelet i både Fifa 21 og Rocket League i sesong nummer to av Tussaligaen, og arrangementet heldt til på Høddvollhuset. Då lokalavisa var innom spelte Fredrik Schjelsvold mot Adrian Gjengår i Fifa-finalen, og det var førstnemnde som gjekk sigrande ut etter å ha vunne den siste og avgjerande kampen 3–2. Han fortel at det var uvant å spele i ein slik type setting.