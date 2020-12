Har funne trenarduoen

Sport

IL Hødd Fotball kunne måndag presentere trenarduoen som skal leie 2.-divisjonslaget for kvinner den komande sesongen.

"I dag signerte Joakim Wrele og Ronny Osnes for A-damer, der begge vil bli sidestilte som hovudtrenarar i 2021. Eit godt trenarteam som vil sørge for at A-lag damer kan fortsette den gode utviklinga dei har hatt dei siste åra og etablere seg skikkeleg i 2. divisjon. Det nye trenarteamet tek over eit lag med stort potensial med ei blanding av unge og spanande spelarar, og etablerte spelarar med solid erfaring frå høgre nivå i Norge. Eit spanande utgangspunkt for dei komande åra", skriv Hødd i ei pressemelding.

Medan Osnes har vore med rundt laget som keepertrenar gjennom heile året, kom Wrele inn som hovudtrenar i haust. No er det klart at dei held fram som hovudtrenarduo.

– Vi har hatt treningane ei periode og det har vore kjekt. Jentene har hatt fantastisk nærvær, så treningane og kvaliteten har vore god. Laget har ei blanding av rutine, og ikkje alle damelag er heldige som har det – samtidig er det mange gode spelarar med stort potensial. Det trigga å få jobbe med ei slik spelargruppe, og vere med å forme utviklinga til jentefotballen i Hødd framover, seier Ronny Osnes i ein kommentar i pressemeldinga.

Joakim Wrele tok over hovudansvaret for Hødd-damene i haust og har tidlegare vore trenar mellom anna for Hødd sitt G19-lag. Medan Osnes har signert for to år har Wrele i første omgang signert ut 2021.

– Det skal bli veldig artig å få vere ein del av A-lag damer neste år, eit lag med gode spelarar og mykje kvalitet. Eit herleg fellesskap! Eg ser fram til å utvikle spelarane i saman med Ronny, både som lag og individuelt for å ta nye steg, seier svensken.