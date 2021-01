Avlyser elitestemne i Ulsteinhallen

Sport

Team Warholm ser seg nøydde til å avlyse årets utgåve av Karsten Warholm International. Det går fram av ei pressemelding fredag. Elitestemnet skulle blitt arrangert for tredje gong i år, men vart utsett som følgje av koronasituasjonen. No er det klart at årets stemne ikkje kan gjennomførast.