Opnar for treningskampar

Sport

Hødd skulle allereie ha spelt to gongar mot AaFK denne vinteren, men etter oppmoding frå Norges Fotballforbund vart begge kampane avlyste. Fredag ettermiddag skriv Eurosport at det vil bli opna for treningskampar og seinare har også fotballforbundet oppdatert sin protokoll for gjennomføring av fotballtrening for toppfotballen.