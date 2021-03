Usikker oppstart for breiddefotballen

Sport

Torsdag vart det klart at dei tre øvste divisjonane for menn og dei to øvste divisjonane for kvinner i norsk fotball får utsett seriestart til første helga i mai.

Sunnmøre Fotballkrets hadde også planlagt med seriestart i løpet av april, men skriv torsdag på sine nettsider at det er usikkert når ein faktisk vil kunne starte opp senioravdelingane som ligg under kretsen. Dei peikar på at dersom ein skulle fått oppstart så tidleg som opphavleg planlagt, måtte det bli opna for normal trening for seniorklassene seinast mot slutten av den komande veka.

Slik ser det ikkje ut og fotballkretsen reknar difor med at ein vil måtte utsette seriestarten.

– Sidan 1. april er midt i påska i år, og med signala frå statsministeren denne veka, så er det vel ein del som tyder på at det kanskje ikkje blir gitt ytterlegare opning av samfunnet før i midten av april. Då vil seriestart for seniorklassene bli skubba til midten av mai, skriv Sunnmøre Fotballkrets på sine nettsider.

Kretsen meiner seniorlaga vil trenge nokre veker med normal trening før ein kan sleppe laus seriespelet i seniorfotballen, men at ein kanskje ikkje treng like lang tid for barn og unge, då desse allereie trenar som normalt og til dels kan spele kampar. Her vil difor kretsen publisere spelarplanar fortløpande med planlagt oppstart i andre halvdel av april, men med atterhald om utsetting dersom restriksjonane blir vidareført til godt over påske.