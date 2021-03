Sparebanken Møre blir med vidare som hovudsponsor:

– Veldig viktig for oss

Styreleiaren i Hasundgot IL legg ikkje skjul på at det har vore eit veldig utfordrande år sidan koronapandemien slo til for fullt i mars i fjor. Difor er det ekstra tryggande at hovudsponsoren no har forlenga avtalen sin med tre nye år.