– Det har blitt veldig bra. Dei gjer ein utruleg viktig jobb. Det har blitt ei flott oppgradering, både her nede og på kontora. Vi er heilt avhengige av denne gjengen her, seier Robin Hjelmeseth.

Han har nærast blitt jaga ut av A-laget si garderobe på Høddvoll, men det tek angriparen med eit smil. Det er tysdag føremiddag og anleggsutvalet i Hødd Fotball skal snart i gang med dagens dugnadsinnsats.

No er det stadionområdet som skal klargjerast etter vinteren. Granulat skal ryddast opp og førast tilbake til kunstgrasbanene. Slukane på banene skal få innlagt vegduk for å samle opp granulat. Gamle reklameskilt skal ned. Nye skal opp. Det er mange små og store oppgåver som må gjerast på det store anlegget.

Men først skal dei vise fram litt av arbeidet som har blitt gjort dei siste månadane. Og det er ikkje småtteri.

Oppussing frå topp til tå

Dei siste månadane har Høddvollhuset vore gjennom ei skikkeleg ansiktsløfting, der spesielt innsida av huset har fått eit veldig løft. Dører er måla, vegger og tak har blitt måla kvite og sørger for at huset, og spesielt loftet, står fram som mykje lysare enn tidlegare. To toalett har blitt oppgraderte og fornya.

Slikt skjer ikkje av seg sjølv og John Osnes, leiar i anleggsutvalet, har rekna seg fram til at ein truleg har brukt om lag 600 dugnadstimar på oppussingsarbeidet.

– Det er eit forsiktig estimat, slår Osnes fast.

Dugnadsinnsatsen betyr også at Hødd Fotball sparer mykje pengar samanlikna med om dei måtte leige inn folk til å ta seg av oppussinga. Truleg er det snakk om opp mot 300.000 kroner.

– Det blir synsing kor mykje det er snakk om, men det er lagt ned ein veldig arbeidsinnsats, seier Osnes.

– No har det blitt eit heilt nytt hus, legg han til.

Latteren sit laust mellom dugnadskarane på veg rundt i det nyoppussa huset. Det sosiale er viktig for anleggsutvalet og det dukkar ofte opp både skjemt og gode historier.

– Paul er så høg at han slepp å bruke stige når han skal male, skjemtar Jostein Saunes når gjengen går gjennom arbeidet som er gjort i 3.-etasjen, der administrasjonen i Hødd jobbar. Furutaket og veggane har blitt kvite og der det tidlegare var mørkt, kan dei tilsette i Hødd no gle seg over eit mykje lysare arbeidsområde.

Kraftig fornying

I kjellaren har det blitt gjennomført fleire oppgraderingar. Rekruttgarderoben har fått seg eit løft, oppvarmingsrommet til A-laget er utvida og fornya. I tillegg har A-lagsspelarane fått seg eit splitter nytt dusjrom.

– Det har blitt ein kjempedusj, slår Jostein Saunes, Karsten Ulstein og Ole Magne Gardshol fast.

Jostein Saunes fortel at A-lagstrenarane har kome med innspel til korleis dei ville ha det i lokala knytt til A-lagsgarderoben.

– Dei ville det opnare og dei ville ha opp nokre bilete frå tidlegare opprykk. Vi var no litt i tvil om vi skulle gjere som dei ville, men det vart no til det og dei måtte vel ikkje mase så nauta lenge heller, ler Saunes og legg til at det har blitt fjerna eit par vegger og ein kjøkkenkrok for å opne opp kjellarlokalet.

På tide

No var det på tide med ei oppussing av Høddvollhuset, der mykje har vore nærast uendra sidan huset vart bygd. Sist haust vart oppgraderinga ytterlegare aktualisert av ein vasslekkasje, som gjekk heilt frå loftet, gjennom hovudetasjen og ned i garderobedelen i kjellaren.

Dermed måtte noko gjerast. Per Arve Moldskred, dagleg leiar i IL Hødd Fotball, fortel at skadane blir dekte gjennom klubben si forsikring.

– Det har etter kvart blitt eit eldre hus og det oppstod ein vasslekkasje og eit forsikringsoppgjer. Grunna den store dugnadsinnsatsen så fekk vi mykje ut av pengane, seier Moldskred.

Han set stor pris på arbeidet anleggsutvalet har lagt ned.

– Dei har halde på med dette heile vinteren og lagt ned mange dugnadstimar. Det er kjekt å få ei oppfrisking av innemiljøet vårt, anten det er fellesareal, kontor, gangar eller anna. Dette er eit hus der første byggesteg var ferdig i 1983 og det andre i 1992, og der det ikkje har vore gjort så mykje etter den tid. Tida var nok inne for å få eit skikkeleg ansiktsløft. Det har også med trivsel å gjere, både for oss som har arbeidsplassen vår her og for dei andre brukarane av huset, fortel Per Arve Moldskred.

Han meiner innsatsen frå anleggsutvalet er ein vinn-vinn-situasjon, både for Hødd og for dei frivillige.

– For oss er det økonomisk gunstig, men eg trur også anleggsutvalet synest det er kjekt å ha Høddvollhuset og dugnadsarbeidet som ein møteplass. Elles hadde dei nok ikkje vore her, seier Moldskred.