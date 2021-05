Venta på ein ny sjanse – så kom Hødd på bana:

– Eg har verkeleg fått ein ny sjanse her

Paul-Henri Moussinga Mouasso (23) signerte for Hødd like før Norge stengde ned på grunn av koronapandemien. Det har vore eit spesielt år – men han angrar ikkje på at han reiste til Ulsteinvik.