Sport

Onsdag kom den endelege stadfestinga på at dei to øvste divisjonane for menn og kvinner i norsk fotball kan starte seriespelet som planlagt. For 2.-divisjon menn og Hødd kom det ikkje så mykje informasjon under regjeringa si pressekonferanse, men etter ein kveld med møteverksemd har Per Arve Moldskred, dagleg leiar i Hødd, gode nyhende å kome med.