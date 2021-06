Sport

Frå 9. til 12. august (veke 32) inviterer Hareid IL til Tine fotballskule for barn i alderen 6 til 12 år.

Fotballskulen går over fire timar kvar av dei fire dagane, der barna som deltek får servert lunsj kvar dag.

Ola Kalvø Vattøy, dagleg leiar i Hareid IL, fortel at det ikkje er naudsynt å vere medlem i idrettslaget for å kunne ta del under fotballskulen.