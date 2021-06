Endeleg positive nyhende for breiddeidretten

Sport

Under ei pressekonferanse fredag har regjeringa lagt fram sine planar for vidare gjenopning av landet og ein går no over i trinn 3.

Eitt av punkta som truleg er aller mest etterlengta er at det no blir opna for å gje unntak frå anbefalinga om 1 meters avstand både utandørs og innandørs, der dette er nødvendig for å kunne drive med idretts-, kultur- og fritidsaktivitetar.

Det blir dermed opna for at også breiddeidretten for vaksne kan ha kontakttrening.

Regjeringa aukar også den anbefalte gruppestørrelsen til inntil 30 personar innandørs og 40 utandørs.

Det blir no også opna for at vaksne i breiddeidretten får unntak frå 1-metersregelen for å ta del i idrettsarrangement som kampar og stemner, men berre innanfor eigen region/krets. Det gjeld både innandørs og utandørs. Det bør dermed ligge til rette for å kunne sette i gang med treningskampar i seniorfotballen og etter kvart også seriekampar innanfor fotballkretsen.

For barn og unge under 20 år kan ein no ta del på idrettsarrangement og konkurranse nasjonalt, både innandørs og utandørs, og utan krav om å halde 1 meter avstand.