"Putte" til topps i Rundeseglasen

Sport

Frode Hofseth og mannskapet om bord i "Putte" har vore båten å slå i Island Offshore-regattaen så langt denne segl-sesongen. Slik skulle det også vere då Rundeseglasen vart arrangert laurdag, men som fleire gongar tidlegare i år viste "Putte" seg vanskeleg å slå.

Harald Notøy i Ulstein Seilforening melder at det dessverre berre var ni båtar som var med på seglasen denne gongen, men at dei fekk ein flott tur frå Ulsteinvik, nord om Grasøya og ut til Vallabåane for rundt. Notøy legg til at flott nordaust gjorde at enkelte båtar kunne logge over 15 knop på veg tilbake mot Ulsteinvik.

"Putte" gjekk til topps, med Maija og Grøyven i tett kamp om andreplassen.

Rundeseglasen 2021:

1 Putte Frode Hofseth 4.03.30 2 Maija Ronny Bårslett 4.06.24 3 Grøyven Yrjar Garshol 4.06.55 4 Alda III Martinus Ytrebø 4.12.38 5 Aimee Alf Rune Ose 4.13.03 6 Randafloga Kurt Håvard Skeide 4.22.02 7 Karisma II Alf Magnussen 4.26.06 8 Excalibur Håvard Ulstein 4.27.53 9 Tempus Karsten Klungsøyr 4.32.43