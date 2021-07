Karsten sette ny verdsrekord på Bislett

Sport





- Det er slik ein sjuk følelse. I dag bestemte eg meg for no gidd eg ikkje meir, nok skal eg ta den rekorden. Det blir ikkje betre enn dette. Eg greidde det eg skulle frå start. Å halde fokus på arbeidsoppgåvene mine og ikkje på tid, sa verdas raskaste mann på 400 meter hekk, Karsten Warholm, til NRK like etter rekordløpet.

Torsdag kunne endeleg Karsten Warholm sesongdebutere på 400 meter hekk i samband med Bislett Games. Det knytta seg stor spenning til løpet på førehand om Karsten skulle kunne ta ny verdsrekord på distansen.

Karsten fekk starte i bane sju som er favorittbanen hans. Han kom seg raskt i gang, var lynrask og hadde fin flyt over den første hekken. Alt stemte og med jubelen frå bislettpublikummet passerte han mållinja på 46.70, åtte hundredelar raskare enn det Young gjorde i 1992.

Han var på nippet til å slå den 29 år gamle rekorden til Kevin Young på 46,78 i Stockholm i fjor med tida 46,87, noko som framleis er europarekord. Men amerikanaren Rai Benjamin har sidan den tid sprunge endå raskare, 46,83. Raj Benjamin og Kyron Mc Master, som er nummer 2 og 3 i verda, stilte ikkje på Bislett torsdagkvelden.