Sport

– Vi fekk eit kampbilete som vi såg føre oss. Vi visste at det blei ein krig, at det ikkje kom til å bli ein fin fotballkamp. Det innbyr ikkje Kadettangen til, men no skal dei få skifta dekket etter denne kampen. Vi skal vinne ein slik type kamp med både 2, 3 og 4-0, for dei har ingen moglegheiter, medan vi har mange. Eg synest vi står veldig godt defensivt og får ekstremt mange gode brot, men er for unøyaktige i overgangane når vi kjem to mot tre og tre mot tre, seier Knappen.