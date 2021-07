Sport

Med 1–0 siger over Bærum på bortebane onsdag står Hødd med tre av fem moglege sigrar så langt denne sesongen. Saman med Asker er Hødd eitt av to lag som ikkje har tapt til no i år og Hødd satsar på at det same er sant også etter søndagskampen mot Kvik Halden.