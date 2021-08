Flaggar for Karsten

Sport

Karsten Warholm sikra eit fantastisk gull på 400 meter hekk under OL i Tokyo. Det er det mange som gler seg stort over, og tysdag føremiddag er det mange som har fått opp flagg rundt om i Ulsteinvik for å feire OL-gullet.

Frå 11.30 inviterer også Dimna IL til ei markering av OL-gullet ute på Kulturalmenningen i Ulsteinvik, der det mellom anna har blitt sett opp ei bane med hekkar som folk kan prøve.

Karsten Warholm slo til med utrulege 45,94 då han sikra gullet i Tokyo og om lag 12.45 norsk tid er det klart for medaljeseremoni i Tokyo.