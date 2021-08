Sport

Det var mange som møtte opp i Ulsteinhallen på morgonkvisten kledd i Dimna IL-mundur – for å følgje den historiske OL-finalen på øvinga 400 meter hekk tysdag morgon. Og – det var noko dei nok var glade for at dei gjorde. For det som skulle skje like før klokka halv seks på morgonen er rett og slett norsk idrettshistorie på sitt ypparste. 45,94 blei tida i rekordløpet - ei tid som er over sju tidelar betre enn verdsrekorden Karsten sette sjølv på Bislett nyleg.