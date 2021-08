Tapte terreng til serieleiaren

Sport

Det var duka for eit skikkeleg storoppgjer i PostNord-ligaen avdeling 1 onsdag – då andreplasserte Hødd reiste til Kongsvinger for å spele mot serieleiaren. Berre eitt poeng skilte laga før kampstart – der Hødd hadde 21 mot Kongsvinger sine 22 etter ni spelte kampar. Hødd kom frå 1–0 mot Brattvåg heime på Høddvoll i siste seriekamp – medan Kongsvinger berre klarte uavgjort borte mot Senja. Men – Kongsvinger spelte svært godt i NM sist, og vann 3–0 over OBOS-ligalaget Strømmen. Hødd på si side leverte også veldig bra mot eliteserieleiar Molde i sin cupkamp – men der blei det til slutt eit tap.