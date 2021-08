Både Hødd og Hareid får prosentar av overgangssummen:

- Veldig fortent at Fredrik får denne sjansen

Både moderklubben Hareid IL og IL Hødd får ein god slump pengar i høve overgangen til Fredrik Aursnes frå Molde FK til Feyenoord. Det kjem godt med for dei to klubbane - men først og fremst er dei glade for at 25-åringen får oppleve proffdraumen i utlandet.