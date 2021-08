Vann turnering i Kristiansund

Sport

Hødd sitt J16-lag viser svært gode takter for tida. Nyleg gjekk dei til topps i kvalifiseringa til regionserien, etter to strake sigrar. Denne helga har laget vore i Kristiansund og der blei det siger i 63 grader nord-cup.

Dette er ei ny turnering arrangert av Kristiansund HK. Cupen vart arrangert for jente- og gutelag i 16 og 20-årsklassene, i tillegg til senior.

Igor Terzic skriv i ei melding at laget slo Molde, to lag frå Kristiansund, i tillegg til Heimdal på veg mot turneringssigeren. Dette er eit lag Hødd også skal møte i regionserien.

Men før Hødd kjem så langt at dei tek til på seriespelet, der Hødd er kvalifisert for toppserien i Region Nord, skal laget ut på ei ny utfordring. Helga 10. til 12. september reiser laget til Oppegård for å spele kvalifisering til den nasjonale Bring-serien, som er det høgaste nivået i Norge for denne aldersklassa. Der skal Hødd møte Oppegård, Ålgård og Dale.