Hødd leika seg til storsiger heime mot Florø

Sport

Etter det vonde borteresultatet sist – der det blei 3–1 tap i "lokaloppgjeret" – ønskte Hødd å slå tilbake med siger over Florø onsdag. Det skulle det også vere gode sjansar for – for Florø var før kampen nest sist på tabellen i PostNord-ligaen avdeling 1, med 8 poeng på 14 kampar. Hødd hadde på si side 30 poeng på like mange kampar – og ein andreplass.