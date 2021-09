Bad Hareid-spelar «dra tilbake til slummen»:

– Får altfor mild straff

Det er bestemt at Langevåg-spelar Peter Beite Dyb må stå over tre kampar etter at han kom med ein kommentar til ein Hareid-spelar. Det får Hareid-trenar Kim-Tore Husøy til å sjå raudt.