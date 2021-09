På diamantjakt i Zürich

Sport

Det gjekk ikkje heilt som Karsten Warholm hadde håpa då han prøvde seg på 400 meter flatt under eit stemne i Lausanne nyleg. Warholm sprang sitt første løp etter OL og vart slått for første gong sidan 2018. I Lausanne enda Warholm på ein fjerdeplass og slo fast at tida etter OL-gullet i Tokyo truleg hadde tatt meir krefter enn ein hadde rekna med.